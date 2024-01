In het bijzijn van religieuzen en wereldlijke bewoners kreeg een Japanse notenboom een plek in de tuin van het Wereldhuis.

Religieuzen planten boom met betekenis

44 minuten geleden

De klimaatencycliek Laudato Si (Geprezen zijt Gij) van paus Franciscus inspireerde religieuzen die in het Boxtelse Wereldhuis en Molenhof wonen tot het planten van een boom. Donderdag 25 januari kwamen vertegenwoordigers van de drie congregaties medische missiezusters, paters assumptionisten en missiezusters van Onze Lieve Vrouwe van Afrika bijeen in de tuin van het Wereldhuis.

In het pauselijke document roept de kerkleider op beter om te gaan met de schepping en de aarde. De boom die de geestelijken donderdag in Boxtel plantten, is met die gedachte gepoot. De keuze voor 25 januari was niet toevallig, want dat is de joodse boomplantag toe bisjwat.