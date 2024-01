Samen in gesprek over zingeving

za 20 jan, 12:03

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en theoloog Elly Zandstra leidt woensdag 24 januari een groepsgesprek over zingeving. Dat doet ze op uitnodiging van Protestantse Gemeente Boxtel, in ontmoetingsruimte De Schakel aan de Clarissenstraat 18.

Voorafgaand aan het gesprek kijken en luisteren de deelnemers naar een interview met oud-huisarts Machteld Huber. Zij is de grondlegger van de internationaal bekende visie ‘positieve gezondheid’. Zingeving maakt daar deel van uit.

Huber werd een aantal jaren geleden uitgeroepen tot meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid. Zij besefte als jonge huisarts hoe ze tijdens haar opleiding meer en meer naar het leven en de natuur was gaan kijken als een combinatie van chemische processen. Tot ze zelf ziek werd. Ze bleek met mentale problemen te kampen. Toen die afnamen, genas haar lichaam. Ze realiseerde zich hoezeer lichamelijke en geestelijke gezondheid met elkaar verbonden zijn. Huber ontwikkelde een brede kijk op gezondheid, die volgens haar samenhangt met ons hele welbevinden.

Zandstra gaat met name in op het aspect zingeving. De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 12.00 uur, deelname is gratis. Aanmelden is noodzakelijk, dit kan bij Iet Wachter via telefoonnummer 06- 33 71 60 26 of via pgboxtel@gmail.com.