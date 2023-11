‘Wij zorgden voor Esch en Esch zorgde goed voor ons’

,,Het was fantastisch om een splinternieuw huis over te kunnen dragen en we hopen dat het iedereen goed mag blijven gaan.” Met die woorden blikte zuster Lidwina in 2000 terug op de realisering van Sint-Jozef, een nieuw zorgcentrum voor ouderen in Esch. Van 1980 tot 1996 was zij er werkzaam.