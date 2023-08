Geitenweimarkt

1 uur geleden

Muziek en vertier in Geitenwei Selissenwal

De Geitenwei aan de Reginahof in de Boxtelse wijk Selissenwal staat zaterdag 26 augustus van 12.00 tot 19.00 uur in het teken van muziek en kinderactiviteiten. Er wordt een gezellig terras ingericht en er staat een springkussen.

Optredens worden verzorgd door Ricardo van Vugt en Syviah van Mierlo. Ook is er een loterij waarvan de opbrengst ten goede komt aan de dieren in de Geitenwei. Wie wil, kan vanaf een kleedje ook tweedehands spulletjes verkopen. Aanmelden daarvoor is niet nodig.