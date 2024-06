Wethouder Désiré van Laarhoven van de gemeente Boxtel nam vorige week een Groene Doos vol duurzame tips in ontvangst van Misha Mouwen, adjunct-directeur van de Brabantse Milieu Federatie.

Groene doos: voor een klimaatbestendige tuin

1 uur geleden

Inwoners aan zet, een project van de Brabantse Milieu Federatie (BMF) heeft een Groene Doos ontwikkeld. Die zit vol hulpmiddelen en tips om mensen op weg te helpen met meer biodiversiteit en minder wateroverlast.

Net als haar Gestelse collega Sam Goossens ondertekende Van Laarhoven een samenwerkingsovereenkomst met Inwoners aan Zet. Het project is erop gericht dat inwoners worden gestimuleerd hun tuinen natuurlijker in te richten ten behoeve van waterinfiltratie en biodiversiteit.

Mensen die meedoen aan Inwoners aan Zet kunnen hulp krijgen om hun directe leefomgeving beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Door bijvoorbeeld het regenwater af te koppelen van het vuilwaterriool en een wadi of vijver aan te leggen, creëer je een natuurlijke waterberging. Als inwoner draag je ook een steentje bij door je tuin te ontstenen en vergroenen. Problemen met wateroverlast en droogte in je omgeving kun je zo verminderen of voorkomen.

Adjunct-directeur Misha Mouwen van de BMF overhandigde beide wethouders de Groene Doos. Dinsdag 25 juni organiseert Inwoners aan Zet twee tuinbezoeken in Den Dungen waar mensen inspiratie op kunnen doen. Belangstellenden kunnen zich daarvoor aanmelden door te e-mailen naar inwonersaanzet@brabantsemilieufederatie.nl. Dat mailadres is ook te gebruiken om meer informatie te vragen over het project Inwoners aan Zet.