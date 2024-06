De stortbui op dinsdag 21 mei zorgde op diverse plekken voor wateroverlast in Boxtel. Zoals hier in de Boerhaavestraat, waar de straat al snel blank stond.

80 procent meer regen in Boxtel

ma 3 jun, 08:00

Sinds oktober viel er in de gemeente Boxtel 912,7 millimeter neerslag. Dat is bijna 80 procent meer dan normaal. En daar is geen enkel watersysteem tegenop gewassen, stelt waterschap De Dommel. ,,Elk buitje dat er nu bijkomt, geeft wateroverlast in het Dommelgebied.”

Het overheidsorgaan heeft de afgelopen maanden in haar hele werkgebied te maken met extreme regenval. In de gemeenten waar het waterschap actief is, viel er 850 tot 1.000 millimeter. ,,Land staat maanden onder water, mensen hebben water om en soms in het huis. Ik zie en begrijp de zorgen en frustraties die dezen regen en overlast met zich meebrengen”, aldus watergraaf Erik de Ridder.

Het hoofd van De Dommel constateert zelfs dat de sfeer tegenover medewerkers in het veld soms grimmig wordt. ,,Dat kan echt niet. Wij vragen om begrip en respect voor onze medewerkers. Zij zetten zich dag en nacht in en doen wat ze kunnen om de situatie te verbeteren. Deze regen is een probleem van ons allemaal. We bereiken meer met begripvol samenwerken.”

‘ONGEKEND

Het waterschap is vooral bezig het water af te voeren naar de Maas, maar met zoveel regenachtige periodes achter elkaar, is er geen houden meer aan. ,,Nooit eerder zagen we het grondwater in Brabant zo lang zo hoog staan. Zelfs op hoge, meestal droge plekken. Dat is ongekend. Bij de helft van de peilbuizen staat grondwater op maaiveld”, laat De Dommel via een persmededeling weten. ,,En dat maandenlang, overal in het gebied. Hoog grondwater zorgt voor natte kelders, grote plassen of hele percelen onder water. Door de hoge grondwaterstanden is het Dommelgebied nu extra gevoelig voor stortbuien: het water trekt niet meer de bodem in en zorgt direct voor overlast.”

Verbanden die mensen leggen tussen beekherstelprojecten die De Dommel in 2022 en ‘23 uitvoerde, wijst De Ridder van de hand. ,,De reactie kan ik heel goed begrijpen. Je zou maar flink schade hebben. Eerste resultaten van onderzoek laten zien dat het verband er niet is. Het is overal nat, ook waar in jaren geen ingrepen zijn geweest, staat het water hoog. Ook buiten ons gebied en in grote delen van ons land zorgt de regen voor problemen. Frustrerend, maar een feit.”

OP VOLLE TOEREN

Op bijvoorbeeld Heult draait de waterzuiveringsinstallatie op volle toeren. Daar stroomt veel van het regenwater in Boxtel en omgeving naartoe. Hetzelfde speelt op andere zuiveringslocaties in het werkgebied van De Dommel. Tot nu toe is er bijna 43 procent meer afvalwater verwerkt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. vergeleken met dezelfde periode in 2023.

Hoewel veel van water kan worden afgevoerd naar de Maas, valt op het grondwaterpeil weinig te sturen. De Ridder: ,,Onze mensen werken er maanden keihard aan om de impact zo veel mogelijk te beperken. Maar tegen drie seizoenen zoveel regen is het watersysteem niet opgewassen. Als deze periode ons iets laat zien, is dat het werken aan een veel robuuster watersysteem keihard nodig is.”