‘Vissen dood? Dan werkt afvalwaterzuivering niet’

Wim van den Dungen bouwde zelf een natuurlijke afvalwaterzuivering in zijn achtertuin. Wat groot voor zijn verbruik, maar een kleiner formaat werkt ook prima.

In de wedloop om zo duurzaam mogelijk te leven, loopt Liempdenaar Wim van den Dungen (80) op een punt al ver voor op de meeste mensen. Hij heeft namelijk 22 jaar geleden een eigen, natuurlijke afvalwaterzuivering in zijn achtertuin aangelegd. ,,Controleurs van het waterschap zijn niet nodig. Zolang de vissen leven, is het water schoon.”