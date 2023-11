De Groote Waterloop is een gekanaliseerde beek die uitmondt in rivier de Dommel nabij Liempde. Het waterschap en de gemeente Boxtel nemen begin 2024 diverse maatregelen ten behoeve van flora en fauna.

Groote Waterloop krijgt lagere oevers en meanders

za 4 nov., 15:37

Het is een flinke afstand voor onder meer de kamsalamander: de afstand tussen rivier de Dommel en edelhertengebied De Scheeken. Het waterschap verlaagt daarom oevers van de Groote Waterloop in Liempde. Ook door poelen te realiseren, delen van de beek te verleggen en andere maatregelen wordt de watergang omgetoverd tot een ecologische verbindingszone.

Vanaf begin 2024 wordt de beek onder handen genomen, de werkzaamheden nemen circa een jaar in beslag. Er worden diverse oevers verlaagd. Niet alleen zodat onder meer de kamsalamander makkelijker op het droge kan komen. Ook ontstaat er meer ruimte voor water, planten en andere dieren. ,,Bovendien komen er houtwallen en we zaaien bloemenmengsels in, voor meer biodiversiteit”, legt projectleider Wim Cardinaal van waterschap De Dommel uit. ,,De verbinding is straks een trekroute en een leef- en voorplantingsgebied voor dieren en planten.”

MEANDEREN

Op twee locaties wordt de Groote Waterloop verlegd zodat er meanders ontstaan: ter hoogte van de Broekdijk en ten noorden van de Sortestraat. Tevens laat het waterschap zes nieuwe poelen aanleggen, twee bestaande op particuliere grond worden vergroot. De rest van de klus vindt plaats op percelen van Brabants Landschap. De natuurzone rond de beek is gemiddeld ongeveer 25 meter breed. Nadat het project is afgerond, wordt het maaibeheer aangepast. De beplanting blijft langer staan, ook om water vast te houden.

BESCHERMD

Het waterschap hoopt dat niet alleen de kamsalamander, een beschermd inheemse amfibie, zich er thuis gaat voelen. Ook soorten als de kleine ijsvogelvlinder en de waterspitsmuis zouden kunnen verschijnen. Na afloop van de klus ligt er een nieuwe zogeheten ecologische verbindingszone, een beschermde schakel tussen natuurgebieden.

Het werk aan de Groote Waterloop vindt plaats tussen de rijksweg A2 en de uitkijktoren aan de Meulekensweg. De provincie betaalt 75 procent van de kosten. Tot 20 november ligt het definitieve plan ter inzage. Dat is te vinden in het Waterschapsblad op de website www.officielebekendmakingen.nl.