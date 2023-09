Boxtel geeft 200 fruitbomen gratis weg

8 minuten geleden

Er worden zondag 5 november tweehonderd fruitbomen weggegeven. Dit op volgorde van aanmelding. De actie van de gemeente geldt als compensatie voor de kapwerkzaamheden ten behoeve van het bouwproject Lindenlust.

Wethouder Fred van Nistelrooij kondigt aan dat de fruitbomen zondag 5 november, de laatste dag van de Nationale Klimaatweek, kunnen worden opgehaald. Wie op termijn wil genieten van eigen appelen, peren of pruimen, kunnen dan tussen 10.00 en 18.00 uur terecht bij het gemeentehuis aan de Markt.

De planten die Boxtel gratis gaat weggeven, gelden als compensatie voor de gekapte bomen op het voormalig woon-/zorgterrein Lindenlust. Daar gingen in 2021 een slordige 250 exemplaren tegen de vlakte om er ruim zeventig huizen te kunnen bouwen. ,,Die bomen moeten elders in Boxtel worden gecompenseerd en dat doen we nu met deze actie”, zegt wethouder Fred van Nistelrooij.

Naast de tweehonderd stuks die de gemeente gratis uitdeelt, plant zij zelf nog dertig bomen in de openbare ruimte. Waar die komen, is nog niet bekend.

Geïnteresseerden kunnen zich al aanmelden voor een van de tweehonderd gratis exemplaren. Dat kan via de gemeentelijke website. Om ervoor in aanmerking te komen, gelden wel een aantal voorwaarden. Inwoners moeten een tuin hebben en binnen de bebouwde kom wonen van Boxtel, Liempde, Esch of Lennisheuvel. Op deze manier wil de gemeente dat er meer groen binnen stedelijk gebied realiseren. Tijdens het ophaalmoment op 5 november moet je een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.

RUIM TWEE METER

De bomen zijn twee tot tweeënhalve meter hoog en wegen circa vijftien kilogram. Met de fiets ophalen, lijkt dus niet verstandig. Het is de bedoeling dat de boom dezelfde dag nog wordt geplant. Er worden kaartjes met QR-codes gehangen aan de boom. Die dit scant met zijn smartphone, krijgt meer informatie over de verzorging ervan.