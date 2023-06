Grootouder voor klimaat geeft statement af in Den Bosch

Boxtelaar Jan Juffermans klimt zaterdag 24 juni op het bordes van het oude stadhuis in Den Bosch aan de Markt. Dat doet hij nadat actiegroep Grootouders voor het Klimaat om 12.00 uur de noodklok laat slaan.

De seniorengroep maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de huidige en volgende generaties. De actieclub komt zaterdag in het bijzonder bijeen vanwege de beruchte Klimaatzaak die het collectief Urgenda won van de Nederlandse staat. Het is zaterdag namelijk precies acht jaar geleden dat de rechter zei dat de overheid meer moest doen tegen de uitstoot van broeikasgassen. Maar die uitspraak wordt nog steeds niet nageleefd.

Geïnteresseerden wordt verzocht om rond 11.45 uur aan te sluiten. Nadat de ‘noodklok’ twaalf uur heeft geslagen, zal Juffermans de overheid oproepen haar verantwoordelijkheid te nemen. De actie wordt ook in dertien andere steden gehouden. Meer informatie: grootoudersvoorhetklimaat.nl.