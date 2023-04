De deelnemers die nagedacht hebben over hoe ze mensen met een slecht geïsoleerde woning aan kunnen zetten tot energiebesparende maatregelen. Vooraan in het midden Carla Renders, de drijvende kracht achter dit burgerinitiatief.

‘Wie neemt er straks het voortouw, dat is de crux’

27 minuten geleden

Een oude woning met energielabel E,F, G of H aardgasvrij maken gaat verder dan een tochtstripje plakken. Hoe krijg je mensen zover dat ze op grote schaal hun stroom- en gasslurpende huizen aanpassen? Over die vraag bogen 23 deelnemers aan het burgerinitiatief Leergebied® Warmtetransitie Boxtel zich de afgelopen weken. Zaterdag 22 april presenteerden zij hun oplossingen.

Vier teams hielden zich net het vraagstuk bezig. Er werd geopperd een gemeentelijk coördinatiepunt en een klankbordgroep in het leven te roepen. Het coördinatiepunt zou een kennisbank moeten worden met informatie over mogelijke maatregelen, subsidies en betrouwbare bedrijven die aanpassingen kunnen uitvoeren. De klankbordgroep is de schakel richting de inwoners.

Bewoners samenbrengen om als collectief aan de omschakeling te werken en eigenaars van gelijksoortige woningen samen laten optrekken, omdat zij wellicht dezelfde aanpassingen nodig hebben, vond een ander team.

REKENTOOL

Een betrouwbare rekentool, gevoed door onafhankelijke experts, werd eveneens aangedragen. Hiermee kunnen inwoners nagaan wat maatregelen kosten. Energiecoaches werden genoemd, evenals technische adviseurs en een procesbegeleider vanuit de gemeente.

In wezen, zo bleek, zijn maar een paar kernvragen belangrijk: Wat is er nodig, hoeveel kost dat en wie betaalt de aanpassingen. Een deelnemer stelde: ,,Destijds, toen overal gasleidingen werden aangelegd, betaalde de overheid dat. De huidige warmtetransitie komt goeddeels voor rekening van de woningeigenaren zelf. Dat is een heel verschil.”

René van der Burgt was aanwezig namens het inwonersplatform Met elkaar, voor elkaar dat in buurgemeente Sint-Michielsgestel actief is en onder andere duurzaamheidsinitiatieven ontplooit. ,,Zeker, mensen samenbrengen is nuttig. Maar wie trekt de kar, dat is de crux.”

Wethouder Désiré van Laarhoven luisterde belangstellend mee. Een van de oplossingen wordt opgenomen in de gemeentelijke duurzaamheidsagenda. Voordat het zover is, moeten de plannen verder bijgeschaafd, geconcretiseerd en uitgewerkt worden. Carla Renders uit Boxtel is oprichter van Stichting Richter Education, die de Leergebied®-trajecten opzet. ,,We hebben een jaar om oplossingen verder vorm te geven. Het is nog de vraag welke teams dat willen en op wat voor manier.”

GEZONDE LEVENSSTIJL

De teams werkten in vier sessies volgens de principes van het zogeheten design thinking aan de kwestie. Ze volgden een vast stappenplan om van vraag tot oplossing te komen. Het eerstvolgende traject start in juni en gaat over gezondheid. Renders: ,,Dan buigen deelnemers zich over de vraag hoe inwoners van Boxtel-Centrum een gezonde levensstijl kunnen aanwennen en die ook volhouden. Ze zoeken naar een wijkgerichte aanpak.” In Boxtel-Centrum kampt volgens de statistieken van allecijfers.nl 51% van alle inwoners van achttien jaar en ouder met overgewicht. Onder 65-plussers ligt dit percentage zelfs op 58. Renders: ,,Een gezonde levensstijl kan onder andere diabetes type 2 voorkomen of zelfs omkeren.”