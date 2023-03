Buchestelle speelt in Heeswijk

do 2 mrt., 11:00

Het Boxtelse seniorenorkest Buchestelle verzorgt zondag 5 maart een concert in de Muziekfabriek aan de Abdijstraat 53 in Heeswijk. Dat gebeurt samen met het Bernhezer Senioren Orkest.

De uitvoering begint om 13.30 uur en de toegang is gratis. De Muziekfabriek is het repetitielokaal van harmonie Servaes uit Dinther en is gevestigd in de voormalige drukkerij van de Abdij van Berne.