Theatermakers uit Boxtel mogen zelf programma Culturale bepalen

di 31 jan, 15:30

De nieuwe Culturale moet dit jaar zijn definitieve vorm krijgen. Podium Boxtel en Stichting Bockepruik gooien het over een andere boeg: Boxtelse theatermakers mogen zelf invulling geven aan het programma.

De twee partijen organiseren de opening van het culturele seizoen sinds 2018 (daarvoor heette het Uitmarkt). Zaterdag 16 september is de nieuwe editie. De transformatie van de Culturale is al enkele jaren geleden ingezet, geeft voorzitter Paul van Alphen van Podium Boxtel aan. ,,We hebben bijvoorbeeld eens een partij centraal gesteld, dat was stichting BELL, in de coronaperiode. Afgelopen jaar boden we workshops aan en boekten we voor de avond een band”, legt Van Alphen uit.

Reden van de wijziging is onder meer de afname van het aantal deelnemers. ,,Daar moesten we iets mee”, geeft de voorzitter toe. ,,Daarom willen we kijken of we mensen en organisaties creatief uit kunnen dagen”, vervolgt hij.

VOLWAARDIG

Het is de bedoeling dat bijvoorbeeld een toneelclub, muziekgezelschap, dansgroep of musicalvereniging de kans krijgt om zichzelf tijdens de Culturale te presenteren, maar ook dat zij een volwaardig avondprogramma op de planken brengen. ,,Dat mag met hulp van gastartiesten of collega’s uit het culturele veld”, aldus Van Alphen. Podium Boxtel hoopt op deze manier ook mensen te bereiken die de vrijwilligers van het theater zelf (nog) niet op de radar hebben staan.

Het is niet de bedoeling dat de organiserende partij(en) financieel baat hebben bij de opzet, door kaartjes te verkopen bijvoorbeeld. De entree blijft dan ook gratis. Podium Boxtel draagt zorg voor de kosten en promotionele ondersteuning. Van Alphen: ,,In de coronaperiode hebben we wat geld gekregen om voor dit soort zaken te gebruiken. We kunnen er zelf een professionele organisatie voor boeken, maar nog liever bieden we lokale culturele instellingen een podium.”

AANMELDEN

Wie een goed idee heeft voor de invulling van de Culturale in september, kan zich voor zondag 26 februari melden. Dat kan door een e-mail te sturen naar info@podiumboxtel.nl of door te bellen naar Van Alphen via 06-80 04 07 54.