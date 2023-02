Spiegeltent draait op louter vrijwilligers

Door uitsluitend gratis toegankelijke activiteiten op te nemen in het programma, wil Bon Salon voorkomen dat ze onder meer horeca-exploitanten in de gemeente Boxtel in de wielen rijdt.

VOOR ALLE DORPEN

In oktober maakte deze krant bekend dat de spiegeltent is overgenomen door een nieuwe Boxtelse stichting. Mede dankzij medewerking van de gemeente kan de houten danstent van bijna een eeuw oud voortaan jaarlijks worden opgebouwd.

Dat kan op uiteenlopende plekken in alle kernen van de gemeente zijn. Voor de eerste is gekozen voor de vertrouwde locatie van kasteelpark Stapelen. Vooral omdat het een ‘oefentocht’ wordt, zegt Ketelaars. ,,Bon Salon transformeert immers van een privébedrijf naar een vrijwilligersorganisatie.”