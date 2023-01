Derde editie Op Drift toch op 5 mei

De kermis in Esch is de afgelopen jaren al vaker verplaatst. Afgelopen jaar werd deze in de meivakantie gehouden. De gemeente Boxtel heeft de kermissen geëvalueerd en daar kwam uit naar voren dat begin mei een geschikte datum is voor de kermis. De organisatie van Op Drift had echter nog geen contact met de gemeente, waardoor de twee evenementen elkaar nu overlappen. Al is dat volgens mede-organisator Xaveer van Lokven geen probleem, het kan elkaar zelfs versterken denkt hij.

AANMELDEN TALENT

Het thema van Op Drift is dit keer ‘In Heaven’. Dat is onder meer een knipoog naar de locatie, namelijk het Haventje aan de Haarenseweg. Daar verschijnen op Bevrijdingsdag van mei een tweetal podia waar lokaal talent zich kan presenteren. Daarnaast ku..