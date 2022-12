Het Archata String Trio is 10 december te gast in Boxtel.

Archata vertolkt strijktrio’s

vr 9 dec, 16:00

In de concertserie Klassiek in de Kerken speelt zaterdag 10 december om 16.00 uur het Archata String Trio composities van Volkmar Andreae en Max Reger. Dat gebeurt in de protestantse kerk aan de Boxtelse Clarissenstraat.

Het ensemble bestaat uit de jonge professionele musici Mariona Montagut Alandí (viool), Xavier Rotger (altviool) en Rachel Daniels (cello). Zij ontmoetten elkaar tijdens hun masterstudie, waar zij werkten met onder meer Paul Uyterlinde en Jolente de Maeyer, docenten aan de Academy of Music and Performing Arts in Tilburg. Archata String Trio streeft ernaar bijzondere en nog niet bekende klassieke werken te laten horen. Daarnaast ligt hun interesse in de laatromantische muziek.

Kaartjes à vijftien euro kunnen worden besteld via e-mail: reserveren@klassiekindekerken.nl. Betalen kan alleen contant bij binnenkomst. Jongeren tot en met zestien jaar hebben gratis toegang. Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een drankje.