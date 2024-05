Vertraging voor bouwplan Gemonde

Impressie van het plan De Rietstok in Gemonde. Linksboven loopt de Dorpsstraat. Er moeten in totaal 28 woningen komen te staan, maar een aantal mensen is fel tegen het plan.

Het bestemmingsplan Rietstok voor de bouw van 28 nieuwe huizen in Gemonde is voorlopig geschorst. Dat besliste de voorzieningenrechter van de Raad van State onlangs na bezwaren van omwonenden. Die vrezen overlast omdat de grondwaterstand voor het bouwplan moet worden verhoogd. Nu al is er vaak hinder van natte percelen en dat wordt er door het bouwplan niet beter, betoogden zij met succes in Den Haag.