‘Uitbreiding Liempde meest logisch in zuidwest’

Een uitbreiding van Liempde ten zuidwesten van de bebouwde kom; logisch of toch niet zo verstandig vanwege de historische akkers?

Woningbouw in het zuidwesten van Liempde, in de omgeving van de Rosenhofstraat. Daar moet de gemeente op inzetten, vindt secretaris Mark van der Laan van het Dorpsberaad. De VVD-fractie is het er roerend mee eens. Maar het dorp aan die kant uitbreiden, ligt gevoelig wegens de nabijheid van de Vrilkhovense akkers.