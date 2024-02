Natuurwerkgroep geeft strijd pastorietuin niet op

Doorns groeien uitbundig in de voormalige pastorietuin, het gebiedje tussen de Baroniestraat en het Smalwater waar projectontwikkelaar Vrijborg uit Vught 48 zorgappartementen wil bouwen.

De provincie is intussen akkoord met het realiseren van 48 zorgappartementen in de voormalige pastorietuin. Maar Natuurwerkgroep Boxtel en omwonenden zijn dat nog steeds allerminst. Opnieuw dienden zij zienswijzen in tegen het plan van ontwikkelaar Vrijborg uit Vught en de gemeente Boxtel.