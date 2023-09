Boxtel brengt woonwensen 55-plussers in kaart

53 minuten geleden

‘Ik ben nog niet oud dus hier hoef ik nog niet over na te denken’. Dit is volgens seniorenvereniging KBO en belangenorganisatie Ouderen in Regie een veelgehoorde kreet als het over de woontoekomst van 55-plussers gaat. Via wijkbijeenkomsten hopen beide organisaties er, samen met de gemeente Boxtel, achter te komen.

Wat zijn de mogelijkheden en uitdagingen in een maatschappij waar de huizenmarkt krap is en steeds meer vergrijzing ontstaat, vragen KBO en Ouderen in Regie zich af. Met de bijeenkomsten hopen zij, naast woonwensen, ook te weten komen waarop senioren hun leefsituatie willen inrichten. In oktober vinden de eerste samenkomsten plaats in Lennisheuvel en Boxtel-Oost. Andere wijken en kernen volgen in de loop van volgend jaar.

BEWUSTWORDING

Het is bekend dat senioren zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving willen blijven wonen. Ook de overheid wil dit. Tegelijk worden de voorzieningen op het gebied van ondersteuning en zorg beperkter. Deze ontwikkelingen gelden ook voor gemeente Boxtel. Daarom is het belangrijk om op tijd in beeld te hebben hoe woning en woonomgeving ertoe kunnen bijdragen langer zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Door hierover met (toekomstige) senioren in gesprek te gaan, hopen de initiatiefnemers een bewustwording op gang te brengen over het levensfasebestendig maken van woning en woonomgeving. Wat kunnen bewoners zelf aanpakken om hun leefomgeving toekomstbestendig te maken? En hoe kunnen gemeente en andere professionele partijen (woonstichting, zorg- en welzijnswerk) hieraan bijdragen?

Alle inwoners van 55 jaar en ouder worden uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over hun woonwensen over wonen, welzijn en zorg. Welke woonomgeving en voorzieningen zijn nodig om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen? We gaan groepsgewijs met senioren in gesprek over deze onderwerpen. Hoe denken ze hun woonsituatie zowel levensfasebestendig als zorgbestendig te maken, ervan uitgaande dat er in de toekomst minder zorg beschikbaar zal zijn. Hoe willen ze hun leefsituatie (sociaal netwerk) inrichten en waarbij is hulp en ondersteuning nodig.

AANMELDEN

Voor inwoners van Lennisheuvel vinden deze bijeenkomsten plaats op dinsdag 3 oktober om 14.00 uur in gemeenschapshuis Orion en twee dagen later, donderdag 5 oktober om 19.30 bij Blusco aan de Runmolen 2 op bedrijventerrein Vorst. Bewoners van Boxtel Oost zijn welkom op dinsdag 24 oktober (14.00 uur) en maandag 30 oktober (19.30 uur) in gemeenschapshuis De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat.

Geïnteresseerden voor deze vier bijeenkomsten kunnen zich aanmelden via e-mail: woontoekomst@gmail.com onder vermelding van datum en tijdstip en het aantal personen. Telefonisch aanmelden is uitsluitend mogelijk op maandag 25, woensdag 27 september en woensdag 18 oktober van 14.00 tot 18.00 uur via 06–18 90 22 71. Een algemene presentatie verzorgt beleidsmedewerker Els van Daal van KBO Brabant in gemeenschapshuis De Walnoot aan de Reginahof op dinsdag 28 november om 14.00 uur. Deze is voor iedereen toegankelijk zonder aanmelding.