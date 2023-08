Deel componistenbuurt krijgt update stroomnet

Om alvast vooruit te lopen op de toenemende vraag naar stroom, zijn netbeheerder Enexis en de gemeente Boxtel met de pilot ‘wijkverzwaring’ gestart. Deze moet een deel van de componistenbuurt in de wijk Boxtel-Oost voorzien van grotere elektriciteitskabels en trafo-huisjes. Er komen er vier te staan, twee in de Albinonistraat, in de Puccinistraat en aan de Europalaan.