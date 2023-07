Kassen Van der Steen tegen de vlakte

Hans van der Steen in zijn kassen aan de Schijndelsedijk. Hij en zijn vrouw Ans runden decennialang hun kwekerij aan de Schijndelsedijk, maar gingen in 2022 met pensioen. Foto: Bas van den Biggelaar, 2020.

De perkplantenkwekerij bestond al sinds 1978 en is sindsdien door talloze klanten bezocht. Maar op 25 juni vorig jaar gingen de kasdeuren definitief op slot. Toen was al enkele jaren duidelijk dat er geen opvolger klaarstond om het bedrijf over te..