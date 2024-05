Lezing over keuzes rond levenseinde

1 uur geleden

De werkgroep Dementievriendelijke Gemeente organiseert dinsdag 28 mei om 19.30 uur een gratis toegankelijke lezing over keuzes rond het levenseinde. Die wordt gehouden gemeenschapshuis De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat 7 in Boxtel. Aanmelden is niet nodig.

Steeds meer mensen denken na over hun levenseinde. Leef ik het leven uit of wil ik ermee stoppen als het leven lijden wordt? En wat als ik ga lijden aan dementie? Wat zijn wilsverklaringen en hoe kom ik daaraan?

Voorlichter Hans van Amstel-Jonker van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, vertelt over zaken als euthanasie, palliatieve sedatie en stoppen met eten en drinken.

Er is specifieke aandacht voor euthanasie bij dementie, het opstellen van wilsverklaringen en het al dan niet maken van een levenstestament bij de notaris.

Na de lezing is er gelegenheid vragen te stellen en is informatiemateriaal beschikbaar.

De Rots is vanaf 19.00 uur open.