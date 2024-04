ODC is kampioen!

46 minuten geleden

Het vaandelteam van voetbalclub ODC is kampioen in de vierde klasse D, nog voor de competitie is afgelopen. Het won vanmiddag thuis in sportpark Molenwijk met 2-1 van BVV uit Den Bosch. Na het eindsignaal was het nog even spannend, omdat ODC de titel vandaag alleen zou pakken als concurrent DVG Liempde zou verliezen. De Liempdenaren speelden uit bij Wilhelmina in Den Bosch. Die wedstrijd begon eveneens om 14.00 uur. De nummer twee van de ranglijst had bij aanvang van de wedstrijd vier punten achterstand op ODC, maar verloor met 2-1 van Wilhelmina. Nu is het verschil met de koploper uit Boxtel zeven punten en met nog twee wedstrijden in het verschiet zijn de tricolores niet meer te achterhalen.

Toen duidelijk was dat de titel binnen was, barstte gejuich los en klonken er vreugdeknallen van ‘spaghettikanonnen.’ Vorig jaar degradeerde de ploeg, nu viert het team feest. Na de zomer keert ODC weer terug in de derde klasse.