Paul Dautzenberg is klinisch geriater in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Lezing over dementie in De Rots

vr 1 mrt, 09:00

Op uitnodiging van Dementievriendelijk Boxtel houdt geriater Paul Dautzenberg dinsdag 5 maart een lezing in gemeenschapshuis De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat.

De informatieavond over geheugen en ouder worden is openbaar, gratis toegankelijk en begint om 19.30 uur. Dautzenberg (1958) is oprichter van de geheugenpoli van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en auteur van boeken over dementie. Een halfuur voor aanvang is de zaal open.