Boxtelse senioren bezochten vorig jaar de Huiskamer van het Boxtelse NS-station voor een kop koffie met gebak. Dat was in het kader van een landelijke NS-campagne waarbij taartjes werden verkocht ten bate van stichting Met je hart.

‘Met je hart’ dolblij met 8 ton van Postcode Loterij

57 minuten geleden

Stichting Met je hart, in 2012 opgezet door Babs van Geel, oud-inwoner van Boxtel, krijgt een donatie van 800.000 euro van de nationale Postcode Loterij. Het nieuws werd afgelopen week bekend. De stichting met ruim vijftig lokale afdelingen bestrijdt eenzaamheid onder ouderen.

Directeur Aimée Romme van de landelijke stichting: ,,Niemand hoort eenzaam te zijn. Maar helaas is dit voor veel ouderen nog wel de realiteit. Dankzij de fantastische bijdrage van de Postcode Loterij kunnen we de komende drie jaar het netwerk van enthousiaste, ondernemende vrijwilligers verder uitbreiden en ondersteunen. Door ontmoetingen te organiseren, kunnen we eenzaamheid onder ouderen met elkaar tegengaan.”

De Postcode Loterij noemt stichting Met je hart een inspirerend voorbeeld van een organisatie die directe positieve impact heeft op het leven van ouderen. ,,Wij geloven sterk in de kracht van verbinding en de ontmoetingen die zij zo succesvol en deskundig inzetten om mensen plezier te geven. We zijn trots dat we de organisatie op weg kunnen helpen met deze bijdrage en daardoor meer mensen kunnen genieten van mooie momenten en er nieuwe vriendschappen ontstaan”, aldus een woordvoerder.

In 2013 was Boxtel, een jaar nadat in Utrecht het eerste project van start ging, de derde lokale afdeling. Onlangs werd bekend dat Femke Lagerweij, die in coronatijd de plaatselijke coördinator werd, is opgevolgd door Wies Vissers. Zij stuurt zeven Boxtelse wijkteams aan.