Rode Kruis biedt nieuwe vrijwilligers gratis EHBO-cursus

wo 24 jan, 10:30

Het Rode Kruis werft momenteel nieuwe vrijwilligers in heel Nederland. Oók vanuit het Boxtelse kruisgebouw aan de Jan Kruijsenstraat.

De hulporganisatie zet vrijwilligers in bij evenementen zoals festivals, maar ook in de (crisis)noodopvang. Geïnteresseerden krijgen van het Rode Kruis een gratis basiscursus EHBO en zijn in ruil daarvoor minimaal vier uur per maand inzetbaar voor hulpverlening.

HULP BIJ CALAMITEITEN

Bij noodhulp ondersteunen vrijwilligers van het Rode Kruis de hulpdiensten bij calamiteiten. Op dit moment zijn landelijk zo’n 10.000 vrijwilligers actief. Dat is op dit moment voldoende, maar de organisatie wil voorbereid zijn op drukkere tijden. In coronatijd of bij de overstromingen in Limburg was het Rode Kruis bijvoorbeeld op meerdere plekken tegelijkertijd nodig. En dan is inzet van extra mensen gewenst.

VIER UUR PER MAAND

Wie Rode-Kruisvrijwilliger wordt, volgt eerst een gratis basiscursus eerste-hulpverlening. Die bestaat uit een online theoriegedeelte en een praktijkdag van samen dertig uur. Daarin leren deelnemers onder meer verbanden aanleggen en reanimatie. Daarna gaan ze, eerst onder begeleiding, gemiddeld vier uur per maand voor het Rode Kruis aan de slag. Bijvoorbeeld tijdens sportwedstrijden, evenementen of festivals.

Door te trainen en ervaring op te doen, leren vrijwilligers hoe ze hulp kunnen verlenen bij een daadwerkelijke noodsituatie. Hulpverleners kunnen zich ook verder specialiseren, zodat ze kunnen helpen bij een evacuatie na een brand, een overstroming of bij een ernstig treinongeluk.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden www.rodekruis.nl/aanmelden.