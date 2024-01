MooiBoxtelKrant verschijnt voortaan enkel online

za 6 jan, 08:30

DeMooiBoxtelKrant verschijnt vanaf deze week voortaan enkel online, op woensdag. De bezorging van de huis-aan-huiskrant verliep moeizaam. Bovendien wordt de online editie van DeMooiBoxtelKrant steeds beter gevonden.

Een jaar geleden gingen DeMooiBoxtelKrant en Brabants Centrum een samenwerking aan onder de naam Boxtel Mediacentrum. Die wordt als prettig ervaren en daar komt dan ook geen einde aan. Na 2023 zijn de partijen samen echter wel tot de conclusie gekomen dat er een aanpassing nodig is in het medialandschap van Boxtel. De verandering zal vanaf komende week zijn dat DeMooiBoxtelKrant uitsluitend online te lezen is.

BEZORGING

De bezorging van de huis-aan-huiskrant is al jaren een probleem. De online editie van DeMooiBoxtelKrant wordt ondertussen steeds beter gevonden, vandaar dat Boxtel Mediacentrum besloten heeft de uitgave alleen nog online te publiceren. Brabants Centrum blijft gewoon op de vertrouwde donderdag in de vertrouwde vorm uitkomen. De abonnementskrant heeft zijn bezorging goed op orde, al zijn mensen die op donderdag een wijk voor hun rekening willen nemen, altijd welkom.

VERS BLOED

Adverteerders, verenigingen en stichtingen kunnen dus gebruik blijven maken van de twee podia die Brabants Centrum en DeMooiBoxtelKrant in Boxtel zijn. Daarnaast hebben ze allebei een drukbezochte website die voor ondernemers van binnen en buiten Boxtel ook interessant zijn. Tom Kurstjens is één van de vaste commerciële krachten van Boxtel Mediacentrum. Hij krijgt sinds 1 januari versterking van Carlijn van Berkel, een ander bekend gezicht in Boxtel. Samen zullen ze de komende tijd zichtbaar en bereikbaar zijn voor iedereen die zijn of haar bedrijf via deze mediakanalen wil promoten.