Veteranendag Gemonde

Voor de kerk in Gemonde vindt zondag 22 oktober een veteranendag plaats. Die begint om 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Er is een show van stilstaande oude en nieuwe legervoertuigen. De Gimmese Kapel zorgt voor muziek. Ook Screaming Ducks, een vereniging die oorlogshistorie tot leven wekt, is van de partij. Er zijn tevens kraampjes waarin militaire uitrustingen worden getoond.