Geldmaat zoekt nieuwe locatie in Boxtel voor automaat

De Geldmaat aan de Molenstraat is verdwenen, de ruimte waar de machine zat, is dichtgemaakt.

Het bedrijf Geldmaat zoekt een nieuwe locatie in Boxtel voor een pinautomaat. De machine die aan de Molenstraat te vinden was, is daar sinds donderdag weg. Het huurcontract was verstreken en de pandeigenaar verlengt het niet uit vrees voor een plofkraak.