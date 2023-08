John Varikuti per september medepastor Boxtelse parochie

42 minuten geleden

Pater John Varikuti vult per 1 september het pastoraal team van de Heilig Hartparochie aan. De 38-jarige geestelijke neemt de plaats in van kapelaan Marshal Stanislaus die 27 augustus afscheid neemt van de parochie.

Varikuti is net als Stanislaus afkomstig uit India en behoort tot een missionaire orde. In de loop van september wordt hij aan de parochianen voorgesteld.

Bisschop Gerard de Korte, die hem benoemd heeft, vertrouwt erop dat pater John snel zijn weg zal vinden in de parochie. De geestelijke was de afgelopen vijf jaar als priester actief in de Willibrordparochie te Valkenswaard en Aalst-Waalre. Hij heeft al kennisgemaakt met pastoor Geertjan van Rossem en daarbij een goede indruk achtergelaten.