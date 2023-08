Konijn opent kermis Liempde

In het ene dorp opent een volkszanger de kermis, in het andere valt die eer te beurt aan een levensgroot konijn. Nijntje Pluis? Nee, de beroemde creatie van Dick Bruna reisde vrijdag niet naar Liempde af, ‘neefje’ Bing nam de honneurs waar. Deze langoor is bekend van kindertekenfilms.