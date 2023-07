Drie jaar cel voor Boxtelse hulpkok in drugslab

Abdoulaye O. (30) gaat voor drie jaar de cel in. Dat oordeel velde de rechtbank in Den Bosch onlangs. De Boxtelaar was betrokken bij een van de drugslabs die de bende van de 33-jarige Harry P. uit Bergeijk had opgezet. De leider van de criminele organisatie gaat voor elf jaar achter de tralies.

O. was een van de hulpkoks in een van de vijf drugslaboratoria die de politie vorig jaar in België en Duitsland vond. De locaties en de handlangers werden opgespoord nadat inlichtingendiensten de versleutelde berichten van P. en zijn trawanten hadden gekraakt.

In totaal werden veertien mannen veroordeeld, vrijwel allemaal afkomstig uit Eindhoven en Bergeijk en omgeving. Zij kregen bij elkaar opgeteld een celstraf van negentig jaar. Tegen de Boxtelse O. had het Openbaar Ministerie eerder vijf jaar geëist. Dat werd teruggebracht naar drie jaar, omdat de man het volgens de rechter ‘zwaar had’.

HUWELIJKSAANZOEK

Leider van de bende, Harry P., voelde zich onaantastbaar, hij was nooit bij een van de laboratoria geweest en medewerkers mochten geen telefoon mee naar binnen nemen. Contact verliep altijd via ‘adjudanten’ van P. De man uit Bergeijk speelde het zelfs klaar om tijdens een eerdere zitting de dochter van de Eindhovense koning van de onderwereld Peer S. ten huwelijk te vragen. Zij zei overigens ‘ja’, maar zal haar aanstaande voorlopig niet voor het altaar treffen.