Redactie Brabants Centrum zoekt Vierdaagselopers

1 uur geleden

De Nijmeegse Vierdaagse nadert. De redactie van Brabants Centrum zoekt mensen uit de gemeente Boxtel die voor het eerst deel gaan nemen aan dit wandelevenement. Het is de bedoeling een of twee lopers van te voren te interviewen, hen te volgen tijdens de Vierdaagse zelf en na afloop natuurlijk te vragen hoe het was. Wie mee wil werken, kan onder dit Facebookberichtje een reactie achterlaten, een persoonlijk berichtje sturen of de redactie mailen via bc@brabantscentrum.nl.