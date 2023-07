Brievenbus Breukelsplein beter bereikbaar

De pakket- en briefautomaat die PostNL in november vorig jaar op het Breukelsplein plaatste, is sinds vandaag ook te bereiken voor rolstoelers. Een deel van de stoeprand is nu afgevlakt.

Inwoners kunnen brieven posten op het Breukelsplein, maar ook pakketjes retour sturen en ophalen. Wie via de webwinkel van PostNL voor deze locatie kiest, krijgt een code toegestuurd als er een pakket klaar ligt. Die code kunnen de ontvangers vervolgens intoetsen op de automaat. Het pakket of de brief wordt 72 uur bewaard. Daarna brengt PostNL het naar een bemande locatie in de buurt.