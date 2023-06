Bonus voor krantenbezorgers

48 minuten geleden

Tien tot vijftien euro verdienen in de vakantie voor maximaal anderhalf uur werk? Brabants Centrum beloont vakantiekrachten deze zomer extra. Iedereen krijgt vijf euro bonus bovenop het bedrag dat je krijgt voor de wijk zelf. In het bijzonder zoeken we mensen voor Selissenwal, Breukelen, Oost en Liempde voor de periode van 27 juli tot en met 24 augustus. Mail inge.vandeloo@brabantscentrum.nl of bel tijdens kantooruren naar (0411) 67 25 13. Bezorgen mag vanaf 13 jaar.