Jan Juffermans op het bordes in Den Bosch

22 minuten geleden

Boxtelaar Jan Juffermans, bekend als begeesterd milieuactivist, stond zaterdag namens Grootouders voor het klimaat op het bordes van het oude stadhuis in Den Bosch aan de Markt. Hij hield er een toespraak nadat de actiegroep om 12.00 uur de noodklok had geluid.

De grootouders maken zich ernstig zorgen over de toekomst van de huidige en volgende generaties. De actieclub kwam zaterdag in het bijzonder bijeen vanwege de beruchte Klimaatzaak die het collectief Urgenda won van de Nederlandse staat. Het was zaterdag namelijk precies acht jaar geleden dat de rechter zei dat de overheid meer moest doen tegen de uitstoot van broeikasgassen. Maar die uitspraak wordt nog steeds niet nageleefd. Althans, het lukt nog niet om de emissie van koolstofdioxide terug te dringen.

Juffermans riep de overheid haar verantwoordelijkheid te nemen. Ook gaf hij aan wat inwoners zelf kunnen doen om verdere opwarming van de Aarde te voorkomen. ,,Het is niet mogelijk om alles wat we nu met fossiele energie doen, straks met zon en wind over te nemen. We moeten ons energieverbruik drastisch verminderen. Minder of niet meer vliegen, minder lampen aan, minder vlees en zuivel nuttigen, vaker de auto laten staan, minder kleding en andere spullen kopen.” De actie werd ook in dertien andere steden gehouden.

ECONOMIE

De boodschap van de Boxtelaar is niet nieuw, maar nog altijd actueel. De omschakeling naar duurzaamheid is geen eenvoudige. Om die echt van de grond te krijgen is een compleet andere blik nodig op economie en groei. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.