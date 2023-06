Bieb en BOL bieden beginners gratis wekelijkse computerlessen

37 minuten geleden

Bibliotheek Boxtel en Stichting Belangenbehartiging voor ouderen in Liempde (BOL) starten in september in De Kloosterhof in Liempde lessen voor iedereen die wil leren werken met de computer.

De bijeenkomsten vinden vanaf 5 september plaats, op dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur. De deelnemers leren bijvoorbeeld websites te bekijken, e-mails te schrijven en hoe ze bestanden kunnen downloaden. Ieder werkt in zijn eigen tempo, op de eigen laptop of tablet of op een exemplaar van de bibliotheek.

Deelname is gratis. Aanmelden is wel nodig. Dit kan door te bellen naar Bibliotheek Boxtel via (073) 680 29 60 of te mailen naar boxtel@huis73.nl of bolictbeheer@stg-bol-liempde.nl. Inschrijven kan ook op vrijdagochtend tussen 09.30 - 11.30 uur in De Kloosterhof.