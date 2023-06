Spoorbomen dubbele overweg doen het weer

Een half uurtje wachten totdat de spoorbomen omhoog gaan? Zo’n enorme toename van treinverkeer is er nou ook weer niet. Toch gebeurde dit vandaag rond het middaguur bij de dubbele overweg: er was kortsluiting.

De storing ontstond aan het spoor waardoor het systeem dacht dat er continue treinen raasden over het traject tussen Boxtel en Den Bosch. Dus bleven de slagbomen aan de zijde van drankenhandel De Leijer omlaag staan. Handhaving leidde het verkeer in goede banen. ,,Toen wij een melding kregen, zijn we er meteen op afgegaan. Eenmaal aangekomen, bleken diverse automobilisten er al een half uur te staan”, aldus een van de aanwezige boa’s.

Sommige bestuurders bleken ongeduldig en waren tussen de obstructies door geschoten, liet de handhaver weten. Er reed geen treinverkeer, de slagbomen aan de zijde van drankenhandel werden handmatig opengezet. Auto’s mochten tijdens het euvel de oversteek niet wagen, fietsverkeer en voetgangers konden onder toezicht van de boa’s wel het spoor over.

ProRail zette met hoge urgentie een team in om de storing aan het spoor te verhelpen. Alles bij elkaar was het defect na anderhalf uur hersteld.