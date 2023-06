RevancheBoxtel start open zomerdrives

Bridgeclub RevancheBoxtel start dinsdag 6 en donderdag 8 juni met open zomerdrives. Ook niet-leden mogen daaraan meedoen, tegen betaling van drie euro per persoon.

Het is de bedoeling dat deelnemers per paar naar de drives komen. De kaartavonden beginnen om 19.30 uur, bridgers moeten een kwartier voor aanvang aanwezig zijn. De zomerdrives lopen door tot eind augustus en er wordt in principe gespeeld in drie lijnen: A,B en C. Er is een individueel klassement en na de laatste speelavond wordt bepaald wie de zomerkoning(in) van de dinsdag- en donderdagavond is geworden. De wedstrijden worden gespeeld in gemeenschapshuis De Walnoot.