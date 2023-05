Borstkankeronderzoek start eind juni weer

Alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar in de postcodegebieden 5281 tot en met 5283, 5296 en 5298 ontvangen deze weken een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dat wordt eind juni weer opgestart.

De mammografieën worden gemaakt in een mobiel onderzoekscentrum op het parkeerterrein aan de Hendrik Verheeslaan/Beneluxlaan (bij Hoogheemflat 7, Leeuw) in Boxtel-Oost.

Borstkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. Ongeveer een op de zeven vrouwen in Nederland krijgt de ziekte. Wanneer borstkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, is de kans op genezing aanzienlijk groter.

Door het landelijke bevolkingsonderzoek overlijden jaarlijks tussen de 850 en 1075 vrouwen minder aan de ziekte, die overigens ook mannen kan treffen. Eens per twee jaar ontvangen vrouwen tussen de 50 en 75 jaar een uitnodiging om een röntgenfoto van hun borsten te laten maken.