‘Beach Break: een festival voor alle leeftijden’

1 uur geleden

Beach Break Festival is een feest voor iedereen. Vanuit die gedachte barst het evenement bij recreatieplas De Langspier op 23, 24 en 25 juni los. Organisator Press Play zet in op groei: het festivalterrein wordt twee keer zo groot.

Optredens van dj’s en tributebands die zowel twintigers als vijftigers op prijs stellen. Een speciaal Kids Festival op zondag. En een feestavond waar ook jongeren net onder de 18 jaar welkom zijn.

De voortekenen voor een druk bezochte editie zijn goed. Er kan geen volleybalteam meer bij en alle early bird-tickets zijn al verkocht. Organisator Jip van Krieken van Press Play richt zijn pijlen op meer bezoekers, het festivalterrein is flink uitgebreid. ,,Daarom wordt de indoor area naar de parkeerplaats verzet.”

UITGAANSPUBLIEK

Het is inmiddels veertien jaar geleden dat Jip zich aansloot bij de organisatie van het volleybaltoernooi, destijds nog op de Markt. Niet lang daarna richtte hij stichting Beach Break op: er was ‘te weinig te doen’ voor het jongere uitgaanspubliek, dus kon het bestaande evenement een boost gebruiken.

Inmiddels kijkt de Boxtelaar er anders naar. ,,Beach Break Festival moet niet alleen maar voor uitgaanspubliek zijn, maar juist voor iedereen in Boxtel en omliggende dorpen.”

Daar is dit jaar dus extra werk van gemaakt. De naam is aangepast naar de Festival-editie. Bovendien kan de leeftijdsgroep die vorig jaar buiten de boot viel - van circa 15 tot 18 jaar - voor de vrijdagavond weer een kaartje kopen. Juist die jongeren betrekken bij feesten en evenementen, is steeds actueler geworden sinds het verhogen van de leeftijdsgrens voor alcohol. ,,Veel jongeren vinden het toffer om naar bijvoorbeeld Eindhoven of Den Bosch te gaan. Als we daar niets voor verzinnen, jagen we hen weg naar de steden. En dat wil ook ik voorkomen door in ieder geval één avond voor deze groep toegankelijk te maken.”

Op vrijdag 23 juni zijn daarom alle leeftijden welkom op het festivalterrein en niet alleen de 18-plussers. Jip: ,,Koningsnacht (waarvoor Press Play de audiovisuele techniek regelde - red.) heeft mijn ogen geopend. Alle leeftijden liepen er door elkaar: jongvolwassenen, 15- en 16-jarigen, ouders, zelfs opa’s en oma’s. En iedereen die ik sprak, vond het vet.”

,,Natuurlijk gaan we op de vrijdag met verschillende polsbandjes werken in verband met het schenken van alcohol”, vervolgt Jip. ,,We vinden de extra inzet daarvoor veel waard.”

Het muzikale programma is gericht op jong en oud. Jip: ,,Op vrijdag klinkt in de tent muziek voor wat ouder publiek dat ook raakvlakken heeft met de jeugd. Het idee is ‘Dames tegen de Heeren’. Buiten wordt het concept ‘Snikheet’ opgetuigd, waarbij het urban-genre voorop staat en wat vooral jongeren gaaf vinden.”

Op zaterdagavond wordt samengewerkt met Dressnocode, die het buitenprogramma verzorgt. De Boxtelse ondernemers Kristian en Martin van de modezaak aan de Breukelsestraat maakten het afgelopen jaar furore door drukbezochte vrijmibo-feesten te organiseren. Spraakmakende dj’s draaiden muziek op wisselende Boxtelse horecalocaties. Zoals Theo Nabuurs (Mental Theo) die 24 juni ook op Beach Break staat.

De tent staat zaterdag in het teken van tributebands. The Scientists brengt een ode aan Coldplay. Ook staat Lenny Jay op de planken: ,,Die lijkt niet alleen op Michael Jackson, maar danst en klinkt ook precies als hem”, zegt Jip enthousiast.

KIDS FESTIVAL

Nieuw is het Kids Festival op zondag. Jip: ,,We laten dan ook basisschooljeugd kennismaken met Beach Break Festival. Kinderen krijgen er ook dj-workshops. Zes scholen hebben al gereageerd op onze oproep. Uiteraard zijn er ook die dag optredens, onder andere van ons eigen DJ Kids Team.” Ook aan de ouders is gedacht, zegt Jip glimlachend: ,,Stichting Bierkamer richt een heus plein in. Die presenteert twaalf verschillende speciaalbieren.”

,,Uiteindelijk willen we dat iedereen het naar de zin heeft en daar zetten we vol op in”, besluit Jip. ,,Beach Break is een feest voor iedereen.”

Het complete programma van Beach Break Festival op 23 tot en met 25 juni, staat op www.beachbreakfestival.nl.