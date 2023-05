‘Echte vrijheid polariseert nooit’

25 minuten geleden

Met een indrukwekkende toespraak sloot burgemeester Ronald van Meygaarden donderdagavond na twee minuten stilte dodenherdenking in Boxtel af. ,,Hebben wij net zoveel respect voor de behoeften van de ander als voor die van onszelf”, vroeg hij zich af.

Vrijheid is nooit vanzelfsprekend en is zeker nooit af, betoogde Van Meygaarden bij het vorig jaar geplaatste tijdelijke gedenkteken in processiepark Duinendaal. ,,Vrijheid is geen vaststaand iets. Altijd zullen er mensen zijn die om wat voor reden dan ook, anderen hun wil willen opleggen. Leven in een vrije en democratische samenleving betekent echter dat iedereen mag meedenken, meebeslissen en ertoe doet.”

‘NIET ZWART-WIT’

Leven in vrijheid is een recht, maar vraagt ook verantwoordelijkheid, hield de burgemeester de circa honderdvijftig deelnemers aan de dodenherdenking voor. ,,Vrijheid maak je met elkaar. Ook in eigen land waar wij momenteel desinformatie, wantrouwen en complotdenken zien toenemen.” Mensen moeten zich inzetten om elkaar te blijven horen, te blijven zien en te blijven respecteren en daarbij stiltstaan bij lessen uit het verleden. ,,Goed en fout is meestal niet zo zwart-wit.”

Ook wees de burgemeester op de meer dan tweehonderd gewapende conflicten die sinds 1945 wereldwijd plaatsvonden. ,,Ontstaan uit polarisatie in samenlevingen. (...) Hierbij zijn miljoenen mensen omgekomen. Eens te meer blijkt hoe ongelooflijk moeilijk het is om vrede en vrijheid te realiseren en om die vrede en vrijheid vast te houden. Aan die vrijheid moeten we samen blijven werken. Echte vrijheid polariseert nooit.”

KRANSLEGGINGEN

Dodenherdenking werd in opdracht van het gemeentebestuur als altijd georganiseerd door Boxtel Vooruit. Voorzitter Ludy Meister van de evenementenstichting leidde alles in goede banen. De plechtigheid startte met een dienst in de Sint-Petrusbasiliek, muzikaal omlijst door een klarinetensemble met muzikanten van beide plaatselijke harmonieën. Voorzitter Jessie van Weert van Stichting Veteranen Boxtel hield er een toespraak waarin zij onder meer inging op oorlogservaringenen uit haar familie. Ook deelde ze haar gevoelens over deelname aan de internationale vredesmissie in Afghanistan.

Onder begeleiding van het gilde Sint-Barbara & Sint-Joris vond een korte stille tocht plaats naar het Indiëmonument aan de Koppel. In het aangrenzende processiepark ontstaken de deelnemers allemaal een kaarsje bij het vorig jaar geplaatste tijdelijke gedenkteken. Op beide plekken vormde Scouting Boxtel een erewacht en werden kransen gelegd. Een koperensemble van de Gildenbondsharmonie speelde enkele koralen en het Wilhelmus, terwijl trompettist Roel van der Sloot iets voor acht uur de twee minuten stilte aankondigde met een vlekkeloze vertolking van het signaal Taptoe.

LIEMPDE EN ESCH

In Liempde vond de herdenking plaats bij het beeld van David en Goliath in het Concordiapark. Daarbij sprak wethouder Mariëlle van Alphen. Haar college Désiré van Laarhoven woonde namens het gemeentebestuur de dodenherdenking in Esch bij.