Gouden paar in Boxtel

1 uur geleden

Hennie (75) en Corrie (72) Giesen uit Boxtel stapten 30 maart 1973 in het huwelijksbootje. Dat is volgende week donderdag precies een halve eeuw geleden. Hun bootje bracht hen op tal van plaatsen. Het echtpaar heeft in vijftig jaar veel van de wereld gezien.

Het stel leerde elkaar kennen in het bos. Corries broer Jan voetbalde daar vaak met wat vrienden en Hennie was daarbij. Corrie vroeg haar broer of er misschien leuke vrijgezelle jongens meededen. Ze ging eens mee kijken naar die sportende jongemannen en in de Teteringse bossen sloeg de vonk over.

VIERSPAN

Het paar is niet geboren en getogen in Boxtel, maar streek daar in 1989 neer. Zeven jaar later verkasten Hennie en Corrie naar Lennisheuvel om daar manege ‘t Vierspan te runnen. Hun dochter Marjolein emigreerde in 2003 naar het exotische Curaçao, haar ouders volgden haar een jaar later. Dochter Marjolein: ,,Het oorspronkelijke plan was om naar Portugal te vertrekken, maar eenmaal op Curaçao geweest, vonden ze het daar wel erg mooi. Mijn vader werkte er als controller, mijn moeder in het onderwijs.”

BELGIË

Toen Marjolein en haar gezin in 2018 terugkeerden naar Boxtel, gingen haar vader en moeder mee naar Europa, anders zou de afstand tot kinderen en kleinkinderen wel erg groot worden. Ze streken niet in Nederland neer, maar in België. Daar woonde namelijk hun andere dochter Evelien. Na verloop van tijd werd het huis bij de zuiderburen te groot. Marjolein: ,Ze worden natuurlijk ook ouder. Wij hebben een mantelzorgwoning gebouwd en sinds eind 2022 wonen ze weer in Boxtel, bij ons op het erf. Ze hopen er samen heel oud te worden en genieten met volle teugen van hun twee dochters, schoonzoons en vijf kleinkinderen.”