De voorstelling ALGRTM stond dit weekend op het toneel in Theater Artemis in Den Bosch. Een intense opvoering en een knappe prestatie van de acteurs, aldus een bezoeker.

ALGRTM: ‘Knappe prestatie acteurs’

wo 15 mrt., 09:30

Na maanden oefenen was het dit weekend eindelijk zo ver: ALGRTM werd drie keer opgevoerd voor publiek. De Boxtelse toneelproductie stond op de planken van Theater Artemis in Den Bosch. Bezoekers waren enthousiast over de voorstelling.

Boxtelaar Maarten Melis stond aan de basis van het stuk dat hij zelf schreef en regisseerde. De drie acteurs, Karla Niggebrugge, Linda Brands en Tijn Zweegers (op de foto van links naar rechts), zijn ook allen afkomstig uit hetzelfde dorp en geen onbekenden van elkaar.

De voorstelling was volgens Melis voor de acteurs nog best lastig om te spelen. Ze moesten zich verdiepen in de psyche van de mens en dat kwam er volgens bezoekers goed uit. De drie spelers leverden een knappe prestatie en het geheel was een intense ervaring.

REACTIES

De regisseur is blij met hoe de opvoeringen zijn verlopen: ,,Ik ben erg trots. Het was een mooie reis die we samen hebben gemaakt en het is dan ook erg leuk om al die verschillende reacties na afloop te ontvangen. Want zoveel mensen, zoveel meningen, precies waar het stuk ook over ging.” Wat Melis ook is bijgebleven was de reactie van mensen die na het stuk wat in verwarring achterbleven. ,,Zij snapten het niet helemaal, maar vonden het spel zo boeiend dat ze wilden blijven kijken. Ook dat vind ik dan weer mooi om te horen”, geeft de Boxtelaar aan.

Mogelijk krijgt ALGRTM nog een vervolg. Melis: ,,We willen graag in reprise, maar hoe en wanneer, daar zijn we nog mee bezig. Hopelijk hebben we daar snel meer duidelijkheid over.”