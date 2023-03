.uitsnede van eerdere foto van prijsuitreiking in Boxtel.

Postcodeprijs van 1 miljoen valt in Annastraat

za 11 mrt., 15:15

Een deel van de bewoners aan de Annastraat die een lotje bij de Postcodeloterij hebben, mag in de handen knijpen. Zaterdag is daar de Superpostcodeprijs van een miljoen euro gevallen.

Om hoeveel deelnemers het gaat en het aantal loten, kon de organisatie van de Postcodeloterij nog niet bekendmaken. De trekking werd zaterdag bekendgemaakt in dagbladen middels een advertentie. De uitslag stond echter niet op de website van de loterij, maar een woordvoerder bevestigde desgevraagd dat het om postcode 5282 PA gaat, oftewel de Annastraat, nummers 1 tot en met 117. Daaronder valt ook het Simeonshof. ,,Alle deelnemers worden binnenkort persoonlijk geïnformeerd hierover. Wanneer het overhandigingsmoment is geweest, brengen we dat naar buiten”, aldus de woordvoerder van de Postcodeloterij.

De champagne moet dus nog ontkurkt worden, maar die kan wel alvast koud worden gezet voor de deelnemende bewoners.