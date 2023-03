Deze twee teams van de Gemondse ponyclub De Pikeurtjes vielen zondag onder leiding van Ingrid Gaakeer in de prijzen in Schijndel.

Ima van der Velden weer nummer een

di 7 mrt., 14:00

Ima van der Velden, lid van ponyclub De Pikeurtjes werd zaterdag in Ermelo Nederlands kampioen dressuur in de klasse CM1. Het was haar vierde nationale titel met pony Toby. In Schijndel won zondag een team van de Gemondse ponyclub goud op de Brabantse kampioenschappen ponysport voor verenigingen.

Het nationaal kampioenschap dressuur eindigde zaterdag in Ermelo. Er waren drie podiumplaatsen voor De Pikeurtjes. Naast het goud van Ima van der Velden sleepte Tess van den Hurk zilver in de wacht met pony Lorenda in de klasse DE-M1. De jury loofde het fraaie gangwerk van het dier. Jolien Duijts won ook zilver, met haar pony Den Östrik’s Sjors in de klasse DE-M2. Omdat deze rubriek de laatste van de dag was, werd tijdens de prijsuitreiking het Wilhelmus afgespeeld. Een bijzonder moment.

SCHIJNDEL

Twee teams van de Gemondse ponyclub namen zondag met succes deel aan het Brabants kampioenschap hippische sport voor verenigingen in Schijndel. Tijdens het toernooi reden de ploegen vier proeven. Twee deelnemers gingen de ring in voor een staaltje dressuur, twee legden er een springparcours af. De opgetelde scores bepaalden het resultaat. In de categorie CDE-L werden Jade Verhoeven, Ima van der Velden, Jenske Pennings, Jolien Duijts en Tess Gaakeer met een enorme voorsprong Brabants kampioen.

Het team dat uitkwam in de klasse AB-L, Jill Smits, Noémie van Liebenstein, Jitte Verhagen, Febe van der Velden en Lette Duijts, werd reservekampioen. Paulien van Esch traint deze amazones. Ze werden zondag onder leiding van Ingrid Gaakeer tweede.