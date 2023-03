Sloop vroegere Beemden begonnen

Het voormalige onderkomen van basisschool De Beemden aan de Albinonistraat maakt plaats voor nieuwbouw. De sloop is vandaag, maandag 6 maart, begonnen. Op de locatie gaat woonstichting Joost een appartementencomplex met 27 sociale huurwoningen bouwen. Als alles volgens plan verloopt, kan rond de zomer de schop de grond in.

De sloopwerkzaamheden spelen zich maandag vooral binnen af. Buiten valt vooral op dat de begroeiing rond het pand is weggehaald.

Het plan voor nieuwbouw op deze plek dateert van 2017. Toen werd nog gedacht dat de schop in 2019 mogelijk de grond in kon. De realiteit bleek anders en vooral weerbarstiger. In de tussentijd bleek de oorspronkelijke opzet te duur en moest het concept worden bijgesteld. Vervolgens kwam de buurt in opstand vanwege de geschetste hoogte van het appartementencomplex. Aanpassing van het plan, een breder gebouw met drie in plaats van vier woonlagen, viel in goede aarde.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan dat tot half januari ter inzage lag, zijn geen bezwaren ingediend. De gemeenteraad moet zich er nog over buigen. Als die akkoord geeft, is de weg vrij om de bouw te starten.

Boxtel en Joost spraken af dat de gemeente de sloop en inrichting van de openbare ruimte voor haar rekening zou nemen. Het afbreken van het oude, verwaarloosde pand is begonnen. De bedrijven Van Kessel & zonen uit Sint-Oedenrode en Pulles grond- en sloopwerken uit Vlijmen voeren deze klus uit.