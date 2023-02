Vrije Tribune: ‘Pastorietuin, wat groeide daar eigenlijk?’

Door Henk Renders

Afgelopen week las ik in Brabants Centrum een ingezonden brief over de pastorietuin bij de Heilig Hartkerk, waarop ik graag reageer. Te beginnen over de kaalslag. Wat groeide er eigenlijk in die pastorietuin? In het verleden deed ik daar onderhoud, maar ik maakte geen opsomming van de bomen. Wel ruimde ik omgewaaide en dode bomen op, waaronder twee appelboompjes. Bij de bedoelde ‘kaalslag 2019’ werden onder andere geruimd: fijnspar (kerstboom), hulst, conifeer en zaailingen van berk, esdoorn, laurier en lijsterbes, ontsproten van aan komen waaien of door vogels verspreide zaadjes. Omdat er de laatste jaren amper onderhoud werd gepleegd, bleven deze wat langer staan dan bedoeld in een siertuin achter een woonhuis. Er is toen géén zwarte noot gerooid, die overigens helemaal niet beschermd is. Die heeft er wel een gestaan aan de zijde van de Baroniestraat, maar die werd een jaar of tien geleden op verzoek van het kerkbestuur gerooid omdat hij dood was. Regelmatig vielen er flinke takken op het trottoir. Uit veiligheidsoogpunt moest die echt geruimd worden.

Aan een woonzorghuis zal behoefte bestaan. Met voldoende parkeerplaatsen om de buurt niet verder te belasten. Dit gebouw staat dertig meter van het Smalwater gepland. De huizen aan de overkant staan de helft dichterbij! Uitzicht voor de bewoners daar is er amper op het gebouw, laat staan op de parkeerplaats, want ze zitten bijna allemaal achter een twee meter hoge schutting. Voorts zouden woonachtig geweest zijn in de pastorietuin: uil, ijsvogel en roofvogels, zoals buizerd en sperwer. Misschien is er wel eens een uiltje of ijsvogel gespot bij het Smalwater, maar gewoond hebben deze vogels er zeker niet. Ook geen eekhoorn.

Waar ik me ook aan erger, maar dat is buiten deze pastorietuin, is aan de bescherming die de vos krijgt. Waarom denkt u dat er amper nog een kievit, fazant of patrijs te zien is, laat staan een grutto of wulp? Juist: onder andere door de roofzuchtige vos. En over een paar jaar staan er ook geen schapen meer buiten vanwege de bescherming van een ander roofdier: de wolf. Ook kleine vogeltjes zien we steeds minder. Wel de beschermde kauw.