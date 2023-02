Archeologische vondsten in het Dommeldal bewijzen dat hier Franse legers rondgestruind hebben. De collectie van archeoloog Johan Verspay omvat onder meer twee Franse uniformknopen. (Foto: Marc Cleutjens).

Franse soldaten plukken Boxtel en Liempde kaal

di 21 feb, 10:23

Aan het eind van de achttiende eeuw verdreven de Fransen stadhouder Willem V uit de Republiek der Verenigde Nederlanden. Een heel nieuwe periode breekt aan, van grote veranderingen. Op uitnodiging van erfgoedvereniging Kèk Liemt geeft historicus Simon van Wetten maandag 27 februari een lezing over Brabant in de Franse tijd.

De presentatie is in bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg. Inloop vanaf 19.00 uur, de lezing begint om 19.30 uur. De toegang is gratis.

In 1794 wint het Franse leger onder leiding van generaal Pichegru de slag om Boxtel. Troepen worden in en om Boxtel gestationeerd. Deze moeten eten en, veel, drinken. Het leger vordert hooi, stro en haver. Boxtel en Liempde hebben niet genoeg voorraden en moeten geld lenen om deze aan te kopen. Daarnaast worden er werklieden gevorderd.

DIENSTPLICHT

De periode onder het Franse bewind verandert Nederland, en Brabant, ingrijpend. Schepenen worden niet meer benoemd door een adellijk heer, (rijke) burgers kiezen het gemeentebestuur. Rooms-katholieken krijgen de kerken terug die na de Tachtigjarige Oorlog in protestantse handen waren overgegaan. De burgerlijke stand wordt uitgebreid en de dienstplicht ingevoerd. Wegen krijgen namen, huizen krijgen nummers: wel zo gemakkelijk voor het innen van belastingen. Landmetingen worden uitgevoerd en het kadaster wordt opgezet. Er gebeurde van alles. Van Wetten gaat er maandag uitgebreid op in.